Logodnicul Elenei Udrea rupe TACEREA și ofera detalii EXPLOZIVE despre situația din Costa Rica

Logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a oferit primul interviu, la Antena 3, după arestarea Elenei Udrea, în Costa Rica. Acesta a explicat că Udrea nu se aștepta sub nicio formă să fie luată de pe stradă, cu atât mai mult cu cât Alina Bica fusese să discute cu șeful Interpol Costa Rica și l-a asigurat de colaborarea amândurora.

”În ziua respectivă, noi eram la o scurtă plimbare în fața blocului și am fost opriți de 4 agenți, două femei și doi bărbați, care ne-au spus că Eleana trebuie să îi însoțească. (...) Eu mă gândeam doar ce să fac cu copilul. Am încercat să vorbesc cu ei în engleză și să le spun că copilul trebuie să mănânce, că are nevoie de mamă. Ei mi-au zis să vorbesc cu șeful lor și mi-au lăsat adresa unde urma să fie dusă Elena.

Din informațiile pe care le pun și eu cap la cap, Alina Bica s-a dus la șeful Interpol, a vorbit cu el, i-a lăsat toate informațiile, toate datele de contact și i-a spus că în cazul în care au nevoie de ea sau de Elena vor merge la Interpol. (...) Eu n-am înțeles acțiunea Interpol. Din moment ce Alina Bica le-a dat toate informațiile, atunci de ce mai era nevoie de această acțiune?

Eu mă gândesc că acțiunea celor de la Interpol le-a expus foarte mult pe Elena Udrea și Alina Bica. În presă s-a vorbit despre faptul că cele două au averi de milioane de euro, iar acum toată lumea știe cum arată, unde locuiesc. Îmi este frică pentru noi, dar mai ales pentru fetița noastră. ”, a declarat Alexandrov, la Antena 3.

Logodnicul Elenei Udrea susține că se duce zilnic la pușcărie pentru a lua lapte, pe care ulterior îl aduce fetiței nou născute.

”Mă duc aproape zilnic la ea, dar nu pot să stau foarte mult. Mă duc doar să iau lapte și revin. Suferă foarte mult după copil, a trecut prin multe, dar acum dorul de fetiță este cel mai greu lucru”, a mai spus Alexandrov.

Alexandrov a dezvăuit faptul că Elena Udrea și Alina Bica stăteau într-un apartament cu trei camere în Costa Rica.

”S-a vorbit mult în România despre faptul că locuiesc într-o vilă luxoasă, într-un complex, cu mașini de lux etc. Vă spun că amândouă locuiesc într-un apartament de trei camere”, a mai spus logodnicul Elenei Udrea.