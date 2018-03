Londra lanseaza noi acuzatii. Rusia ar fi stocat, in ultimii ani, agentul neurotoxic Noviciok

Vladimir Putin 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Londra lanseaza noi acuzatii la adresa Moscovei in cazul Skripal. "Rusia a stocat, in secret, de mai multi ani, agentul neurotoxic utilizat in otravirea fostului agent dublu", afirma ministrul britanic de externe, Boris Johnson. Moscova acuza ancheta netransparenta in acest caz si sustine ca nu are arme chimice pe teritoriul sau. Tensiune maxima dupa expulzarile de diplomati de o parte si de alta. Londra merge mai departe cu dezvaluirile legate de Rusia si agentul neurotoxic Noviciok. Experti din cadrul Organizatiei pentru interzicerea armelor chimice vin in Marea Britanie sa faca teste asupra substantei utilizate la otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal in Salisbury. Rezultatel ...