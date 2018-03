Londra. Tanar roman, injunghiat mortal, dupa ce a sarit in apararea prietenului sau

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un muncitor roman in varsta de 20 de ani, a murit in bratele prietenului sau, dupa ce a fost injunghiat in centrul Stratford, estul Londrei. Beniamin Pieknyi si prietenul sau au fost atacati de o banda intr-un centru comercial aglomerat. Se pare ca tanarul a sarit sa isi apere amicul, moment in care a fost injunghiat. Potrivit Evening Standard, Beniamin locuia in Milton Keynes, alaturi de fratele lui. Aceeasi publicatie scrie ca romanul venise in Londra de doar doua luni. Prietenul sau, Robert Ion, a declarat: „Era foarte bun si saritor, intotdeauna incerca sa ii ajute pe toti. Si-a dat viata pentru a-si salva prietenul … A murit in bratele celui mai bun prieten al sau.” „Acei tipi au incercat sa il at ...