Lora a vorbit despre ce se intampla pe platourile de filmare: „Sunt un artist foarte dificil”

Lora

Lora Petrescu este una dintre cele mai bune voci feminine din Romania, care reuseste sa ajunga la sufletele publicului, atat datorita vocii sale puternice, cat si povestile pe care le propune in videoclipurile sale.

Lora isi ia foarte in serios cariera muzicala, prin urmare ea nu lanseaza piese pe banda rulanta, doar de dragul de a mai scoate ceva nou, ci lucreaza la ele pana ies asa cum isi doreste. Acesta este si motivul pentru care urmatorul ei album se lasa asteptat: „Are foarte mare legatura cu muzica schimbarea mea. Lucrez la un album nou care se numeste „Despre demoni si iertare” si mi-am dorit sa-l lansez in primavara acestui an, dar nu am reusit. Sper sa reusesc in toamna, pentru ca sunt foarte pretentioasa, sunt perfectionista, sunt un artist foarte dificil cand e vorba de piese si atunci am inceput lansarea unui numar de single-uri de pe acest album”.

Cantareata si-a schimbat si look-ul in repetate randuri, tocmai pentru a se incadra in povestile din spatele pieselor sale: „Am inceput cu „I know”, care a venit cu aceasta schimbare si am prezentat-o pe bruneta ca un alter ego al meu. Ea este fata de dinainte de Lora. Si ea e cantareata, dar este bruta, nealterata…avea niste vise si avea o forta interioara mult mai mare si mult mai puternica si mult mai visatoare, intr-un fel, optimista si mult mai luptatoare. Si atunci am avut nevoie de acest alter ego sa vina in a ma salva. Apoi a urmat „Valul”, unde alter ego chiar o salveaza pe Lora, se numeste Laura alter ego-ul meu, si atunci Laura a salvat-o pe Lora in videoclipul piesei valul, care este foarte complex, acest videoclip, si nu e la indemana. E greu, dar mie mi-a placut greul. Si am inceput sa depasesc asa partile grele si a urmat „Ramas bun”. Avem o Lora care si-a recapatat ceva din forta si lupta pentru iubirea ei”.

Lora isi cunoaste foarte bine potentialul si vrea sa il fructifice la maximum, prin urmare incearca tot timpul sa se autodepaseasca. Specificul pieselor ei este faptul ca vorbeste despre trairile ei si incearca cu fiecare piesa a ei sa zguduie publicul: „Totul este foarte bine legat, este o poveste si este bazata pe tot ce am trait eu, pentru ca imi place sa fiu autentica si sa transmit ceea ce cant. Caut efectul ala de piele de gaina la oamenii care ma asculta de fiecare data. Incerc. Nu stiu cat reusesc mereu, dar ideea e ca imi doresc foarte tare si incerc sa ma autodepasesc cu fiecare piesa pe care o fac si fiecare proiect”.

