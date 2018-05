Loredana Chivu iubeste din nou! S-a cuplat cu fiul unui politician celebru

Loredana Chivu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); .A vrut sa se sinucida! Si nu o data, ci de mai multe ori, dar de fiecare data a fost salvata. Este bine ca isi revine totusi relativ repede din depresie. Asistenta “pacatoasa” Loredana Chivu, care si-a crescut considerabil notoritatea datorita show-ului prezentat de Dan Capatos pe Antena 1, iubeste din nou. Cel putin cu o seara in urma iubea cu patos. Ea a mers in Mamaia in mini-vacanta de 1 Mai si a luat toate cluburile la rand. Cel mai mult a stat in Nuba, unde s-a cuplat cu un tanar milionar, fostul iubit al Danielei Crudu, potrivit cancan.ro. Este vorba despre Radu Maricuta, in varsta de doar 24 de ani, fiul fostului primar din Selimbar, Sibiu, unul dintre cei mai bogati edili ...