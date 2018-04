Loredana Chivu, prima reactie dupa ce s-a spus ca a incercat sa se sinucida! "Si mult a trecut ca sa realizez ca..."

loredana

Vestea ca Loredana Chivu a incercat sa-si puna capat zilelor, luand un pumn de pastile, a uimit o tara intreaga. La doua zile de la incident, blondina si-a revenit si a devenit din nou activa pe retelele de socializare.



Loredana Chivu si-a reluat joburile din strainatate, fiind in acest moment in Italia, de unde a postat mai multe fotografii. Blondina radiaza, arata impecabil, insa pare trista in toate imaginile: "Sunt un diamant, draga".



Mai mult decat atat, Lore a facut public un mesaj prin care spune ca a realizat de ce are nevoie in viata.



"Si mult a trecut ca sa realizez ca tot ce am nevoie in viata asta este cuprins in cuvantul: liniste!!", a scris Loredana Chivu pe contul personal de socializare.

