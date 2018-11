Loredana, 'Romania, te iubesc!' si AGERPRES - printre castigatorii premiilor Radar de Media 2018

Loredana, Andreea Esca, emisiunea "România, te iubesc!" de la Pro TV şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES s-au numărat printre câştigătorii premiilor Radar de Media 2018, care au fost decernate în cadrul unei gale care s-a desfăşurat joi seară. Marele premiu Radar de Media (Omul media al anului) a fost acordat cântăreţei Loredana. "Sunt foarte onorată. (...) Sunt extrem de încântată că pot să fiu parte din acest show care a devenit extrem de popular", a declarat artista. Sursa foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Premiul pentru cel mai bun jurnal TV de ştiri a fost acordat emisiunii "Ştirile Pro TV". Pe locul al doilea la această secţiune s-a situat "Observator Antena 1", iar pe locul al treilea - "Ştirile Digi 24". Cea mai bună emisiune TV a fost desemnată "Teo Show" (Kanal D), pe locul al doilea situându-se "Neaţa, cu Răzvan şi Dani" (Antena 1), iar pe locul al treilea - "Ce spun românii" (Pro TV). Cel mai bun blog a fost desemnat vorbestecorectgramatical.com. Pe locul al doilea la această categorie s-a situat blogul viatacuaromadecafea.com, iar pe locul al treilea - cabral.ro. Cea mai bună emisiune informativă (talk show/ pamflet) a fost desemnată "Starea Naţiei" (Prima TV). Locul al doilea la această secţiune a fost ocupat de "România 9" (TVR 1), iar locul al treilea, de "Jocuri de putere" (Realitatea TV). "România, te iubesc!" de la Pro TV a primit premiul pentru cea mai bună emisiune de reportaje şi anchete, în timp ce "Asta-i România" (Kanal D) s-a situat pe locul al doilea, iar "În premieră" (Antena 3), pe locul al treilea. Premiul special Radar de Media a fost acordat Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pentru "promovarea Centenarului Marii Uniri în ţară şi în străinătate". Sursa foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "Este un premiu pe care îl merită foarte mult colegii noştri", a declarat directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, la primirea trofeului. Ea a precizat că, în acest an, documentarul AGERPRES "Marea Unire - România, la 100 de ani" şi expoziţiile dedicate Centenarului au fost prezentate într-o sută de localităţi din România şi Republica Moldova, dar şi peste Ocean. "Este o realizare nu doar pentru AGERPRES, ci pentru ţara noastră", a mai afirmat Claudia Nicolae. Trofeul pentru cel mai bun cuplu de prezentatori le-a fost decernat lui Pavel Bartoş şi Smiley (Pro TV). "Vă mulţumim că vă uitaţi şi râdeţi de noi la televizor", a glumit Smiley la primirea premiului. Pe locul al doilea la această categorie s-au situat Răzvan şi Dani (Antena 1), iar pe locul al treilea - Nea Mărin şi Liviu Vârciu (Antena 1). Cel mai bun show TV de divertisment a fost desemnat "Te cunosc de undeva?" de la Antena 1, locul al doilea fiind ocupat de "Chefi la cuţite" (Antena 1), iar locul al treilea, de "Vocea României" (Pro TV). "Morning Zu" a fost desemnată cea mai bună producţie de radio. La aceeaşi secţiune, pe locul al doilea s-a situat "Râzi cu Sergiu şi Andrei" (Kiss FM), iar pe locul al treilea - "Deşteptarea" (Europa FM). Cea mai populară vedetă TV din România a fost desemnată Andreea Esca. Pe locul al doilea la această categorie s-a aflat Delia, iar pe locul al treilea - Andra. Antonia a fost desemnată cea mai sexy vedetă feminină, locurile al doilea şi al treilea la această secţiune fiind ocupate de INNA şi Delia. Victor Slav a primit premiul pentru cel mai sexy star TV, Smiley şi Vladimir Drăghia clasându-se pe locurile al doilea şi al treilea la aceeaşi categorie. Melodia anului a fost desemnată "Vals" (Smiley), pe locul al doilea situându-se "Până la sânge" (Carla's Dreams), iar pe locul al treilea - "Rămâi cu bine" (Delia&Macanache). Trofeul pentru "artistul anului" a fost acordat trupei Carla's Dreams. Pe locul al doilea la această secţiune s-a situat Andra, iar pe locul al treilea - Delia. Cel mai bun serial difuzat de o televiziune din România a fost desemnat "Fructul Oprit" de la Antena 1, în timp ce pe locul al doilea la aceeaşi secţiune s-a situat "Intrusul", difuzat de Happy Channel, iar pe locul al treilea - "Las Fierbinţi" (Pro TV). "Exatlon" de la Kanal D a primit premiul pentru cel mai bun reality show TV. "Visuri la cheie" (Pro TV) şi "Asia Express" (Antena 1) s-au situat pe locurile al doilea şi, respectiv, al treilea la aceeaşi categorie. În cadrul galei a fost acordat Televiziunii Române un premiu special pentru "organizarea excepţională a Festivalului Internaţional 'Cerbul de Aur'". Totodată, premiul special pentru inovaţie în tehnologie a fost acordat companiei Samsung. Alte premii speciale au fost primite de doctorul Ionuţ Leahu, de preşedintele Ambasad'or Events, Nicuşor Stan, şi de Tonica Group. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: radardemedia.ro