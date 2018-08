Loteria autobuzelor in Iasi - Calatorii pot doar sa spere ca vor ajunge unde vor

Autobuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un mini scandal a luat nastere astazi in unul dintre autobuzele Companiei de Transport Public Iasi dupa ce afisajul electronic al acestuia era defect si se modifica de unul singur, schimbandu-si astfel traseul. Teoretic, autobuzul circula pe ruta 47 (Dacia-Mircea-Podu Ros-Tudor-Tatarasi Sud) dar, de fapt, acesta circula unde ii "dicta" afisajul electronic defect. In acest context, oamenii nemultumiti i-au cerut soferului sa remedieze in vreun fel aceasta problema sau sa duca autobuzul la depou pentru a nu mai incurca si pe alti calatori in viitor. Auzind aceste sfaturi, soferul a luat foc, tipand la calatori si spunandu-le ca nu are ce sa faca si ca va circula asa. Da ...