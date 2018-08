Loteria bonurilor fiscale. Afla din ce zi a lunii iulie sunt bonurile caștigatoare

Proteste si la Cluj: 100 de oameni au stat cu mainile ridicate si au purtat pe fata masti de gaze Aproximativ 100 de peroane au protestat, duminică seară, la Cluj, lângă Monumentul Stâlpii Împuşcaţi, împotriva abuzurilor Jandarmeriei Bucureşti cu ocazia protestului din 10 august. Citește mai departe...

Raed Arafat combate parerologii de pe Facebook si da exemple de manipulare la Romania TV Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat duminica seara ca exista multa manipulare in legatura cu protestul din 10 august si sunt foarte multi "parerologi" care arunca idei false in legatura cu efectele gazelor folosite de jandarmi, care au g ...

In timp ce pesta porcina face ravagii prin gospodariile romanilor, sora lui Leo de la Strehaia, Olga, a facut ravagii prin fondurile europene. Aceasta a primit bani de la uniunea europeana ca sa-si faca o ferma de porci. Vazuta cu banii in buzunar, Olga a uitat de afacere si si-a renovat palataul in care se

Carmen Dan, cronologia mitingului diasporei: violențele manifestantilor au determinat interventia jandarmilor Cei care acuză modul în care s-a desfăşurat mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei şi intervenţia în forţă a jandarm ...

El a coordonat din umbra jandarmii la mitingul Diasporei. Bossul in carja are Touareg de serviciu și bodyguard! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate națională, primele imagini cu Alin Mastan, "greul" care conduce Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București. Boss-ul în cârjă, care a coordonat din umbră jandarmii la mitingul Diapsorei, are Toureg de serviciu și bodyguard. Mai multe organizaţii civice, care s-au reunit

Tudor Chirila a facut "blat" cu o angajata de la banca! Tudor Chirilă a „profitat" de notorietatea de care se bucură și a făcut "blat" cu o angajată de la bancă! S-a dus să retragă bani, însă automatul a refuzat să-i ofere suma dorită. Motiv pentru care îndrăgitul solist de la "Vama" s-a "anturat" cu o angajată a instituției bancare. Care

Ultima ora! „Capii" rețelei care furniza droguri VIP-urilor au fost eliberați! Dealerii acuzați că furnizau stupefiante pentru VIP-uri au fost puși în libertate. Judecătorii au luat această decizie însoțită de o obligație foarte strictă pentru Marian Ionescu (Direcția 5) și fiul lui, Carmin. Mare deranj s-a produs în rândul vedetelor după ce a explodat scandalul "Droguri pentru VIP-uri", mai ales că au

Fiul vanzatoarei macelarite de iubit e hotarat sa-l "execute" pe ucigaș! 28 aprilie, 2016. Tiberiu Radu nu a suportat că iubita lui, Loredana Ivan, se va despărți de el, femeia amenințându-l de ceva vreme că o va face, și a ajuns la crimă. A înjunghiat-o. În Joia Mare! A lovit-o, în toate părțile corpului, cu peste 20 de lovituri de cuțit,

Madalin Ionescu se recasatoreste cu actuala sotie! Au trăit spaima vieții lor în momentul în care au ajuns acasă, iar hoții săreau gardul vilei. Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu Ionescu și-au găsit casa vandalizată și bunuri dispărute în valoare de 7.500 euro. Printre care și verighetele, dar și inelul de logodnă. Acum, la șapte ani de