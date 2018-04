Loteria Romana a tras alte numere la loto: Ce bile au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc pe 29 aprilie

Loteria Română a organizat o nouă extragere la loto! Iată ce numere câștigătoare au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc pe 29 aprilie:

Loto 6/49 30 49 14 46 37 32

Joker: 32, 30, 12, 11, 19 /11

Loto 5 din 40: 19, 39, 25, 22, 31, 10

Noroc: 5 9 0 8 2 7 6

Super Noroc: 6 4 3 7 5 3

Noroc Plus: 1 8 1 2 2 4

La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 222.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,35 milioane lei (peste 290.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 174.500 de lei (peste 37.000 de euro). La Joker, reportul este suma de 4,2 milioane euro, record în Loteria română pentru acest joc.

