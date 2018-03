Loteria Romana anunta cel mai mare report din istoria Joker. Ce premiu se poate castiga la acest joc

Joi, 22 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 martie, Loteria Romana a acordat 23.484 de castiguri in valoare totala de 1.215.252,23 lei.Potrivit Loteriei Române, la categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 18 milioane lei (aproximativ 3,9 milioane euro).In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,5 milioane lei (peste 965.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 235.800 de euro).La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 45.500 de lei (peste 9.700 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 162.200 de lei (peste 34.700 de euro).