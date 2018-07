Loteria Romana lanseaza Caravana Loto. Cand va ajunge pe litoral

Caravana Loto 6/49 călătoreşte prin toată ţara în perioada 30 iulie – 26 augustsi premiaza jucatorii la Loto 6/49.Luni, 30 iulie, Caravana Loto 6/49 pornește la drum în căutare de jucători la Loto 6/49 cu bilet la purtător.În perioada 30 iulie-26 august Caravana Loto 6/49 călătorește prin țară pentru a premia jucători la Loto 6/49 din toate județele țării.Pentru că este sezon estival, in luna august, la fiecare sfarsit de saptamana, Caravana Loto 6/49 va fi prezenta si pe litoral.Pentru Caravana Loto 6/49 Loteria Romana pune la bataie 300 de premii in valoare totala de 300.000 de lei.Fiecare jucator care va fi surprins de echipa Caravanei Loto 6/49 cu un bilet jucat si validat pentru urmatoarea tragere Loto 6/49 va primi, pe loc, un premiu in valoare de 100 de lei.