Loteria Romana. Report de peste 2,5 milioane de lei la LOTO 6/49

Joi, 16 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 23.265 de câştiguri în valoare totală de 998.875,67 de lei, transmite Loteria Română.La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 544.000 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 651.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro).La categoria I a jocului Joker se inregistreaza un report de peste 1,41 milioane lei (aproximativ 304.000 de euro), iar la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 834.000 de lei (peste 179.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 297.000 de lei (peste 63.700 de euro).La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 60.000 de lei , iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 84.600 de lei (peste 18.000 de euro).La tragerea Noroc de duminica, 12 august, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 83.218,29 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-004 din Targu Jiu, judetul Gorj si a fost completat cu 1 varianta simpla la Loto 6/49 si cu o varianta la Noroc.