Loteria Română sărbătoreşte 112 ani de la înfiinţare, fiind astfel una dintre cele mai vechi instituţii româneşti, cu o importanţă tradiţie în susţinerea proiectelor de interes public naţional.Cu această ocazie, Loteria Română organizează duminică, 16 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare care constau in organizarea a doua trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:LOTO 6/49 – 200.000 de leiJOKER – 100.000 de leiLOTO 5/40 – 50.000 de leiLa tragerile loto de joi, 13 septembrie, s-au inregistratin valoare totala deLa, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare deiar lase inregistreaza un report cumulat in valoare deLa, la categoria I este in joc un report in valoare deiar lase inregistreaza un report in valoare de. Lala categoria I este in joc un report in valoare deLase inregistreaza la categoria I un report in valoare deiar laeste in joc un report cumulat in valoare de