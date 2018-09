LOTO 6 DIN 49. NUMERELE CASTIGATOARE la LOTO, duminica, 9 septembrie 2018

Duminică, 9 septembrie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. stiripesurse.ro îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 9 septembrie 2018.

Iată numerele câştigătoare:

Joker: 10 / 13, 14, 1, 35, 25

Noroc Plus: 545844

Loto 5/40: 40: 26, 31, 20, 13, 37, 9

Super Noroc: 022072

Noroc: 9599146

Loto 6/49: 44, 16, 27, 48, 9, 19

Duminica, 9 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 septembrie, Loteria Romana a acordat 13.723 de castiguri in valoare totala de 599.856,82 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 4,6 milioane lei (aprox. 990.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 877.500 de lei (aprox. 190.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 2,3 milioane lei (aprox. 498.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 42.500 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 298.000 de lei (peste 64.100 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 107.000 lei (peste 23.000 de euro).