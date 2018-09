LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6/49, NUMERELE DE DUMINICA, 23 septembrie 2018

Ministerul rus al Apararii a acuzat duminica Israelul ca este responsabil de doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion rusesc de recunoastere Il-20 in timpul unui raid efectuat de patru avioane de lupta F-16 israeliene in Siria, declarand ca incidentul soldat cu moart ...

Daniela Crudu a făcut baie în lighean ca să scape de păduchi. Aflată în Madagascar, vedeta a făcut improvizații pentru a se simți curată și… spălată. Daniela Crudu s-a aventurat în experiența de la ”Ultimul Trib” și a fost nevoită să renunțe la anumite tabieturi. Condițiile nu sunt tocmai prielnice pentru concurenți însă fostei asistente […] The post Daniela Crudu, baie în lighean ca să scape de păduchi. Imagini fabuloase cu vedeta appeared first on Cancan.ro.