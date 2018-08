Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de duminica, 19 august

Finala masculina a turneului ATP de la Cincinnati este un adevarat clasic al ultimilor ani in tenisul mondial masculin, Roger Federer versus Novak Djokovici.

Olandeza Kiki Bertens este cea care o va infrunta pe Simona Halep in ultimul act de la Cincinnati, turneu puternic WTA, de categoria Premier 5, a carui finala o puteti urmari duminica in format LIVE text pe Ziare.com, de la ora 21.

Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe, va deveni mamă pentru a doua oară. Ea urmează să nască în doar o săptămână. Duminică (19 august), aceasta a fost la control, alături de sora ei. Elena Gheorghe a publicat o imagine și un mesaj emoționant, pe Facebook, după ce a fost cu sora ei la control: „Astăzi e […]