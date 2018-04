Lovitura-bomba in dosarul „Gala Bute”! Elena Udrea, refugiat politic in Costa Rica

Elena Udrea

Insarcinata pentru prima data, Elena Udrea a obtinut statutul de azilant politic in Costa Rica. Avocatul Elenei Udrea a facut anuntul in urma cu putin timp la ICCJ. Astazi are loc un nou proce sin care se judeca dosarul „Gala Bute”.

Faptul ca a devenit refugiat politic in Costa Rica ii confera mai multe avantaje Elenei Udrea, avand in vedere ca extradarea, in cazul unei condamnari, va fi destul de greoaie.

In sala de judecata, avocatul Elenei Udrea a spus ca „din 1989 nu a mai fost o asemenea situatie in care un cetatean roman sa primeasca intr-un stat parte statutul de refugiat politic. Acesta conventie se impune a fi analizata avand in vedere aceasta a intrat in vigoare in 1954”, potrivit Antena 3.

Magistratii judeca, vineri, ultimul termen al dosarului Gala Bute, in care fostul ministru al turismului e acuzat de luare de mita si abuz in serviciu.

In prima instanta, fosta blonda de la Cotroceni a fost condamnata la sase ani de inchisoare si la plata unor despagubiri uriase, de aproape trei milioane de euro. Udrea asteapta sentinta finala in Costa Rica, unde se afla de cateva luni.

Stire in curs de actualizare

