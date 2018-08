Lovitura data de Andreea Mantea! Ce face dupa ce i-a luat locul Biancai Dragusanu! Avem imaginile

Andreea Mantea se afla intr-o binemeritata vacanta in Turcia, care poate fi considerata si o locatie perfecta de sarbatoare.

Andreea Mantea o va inlocui pe Bianca Dragusanu la carma emisiunii matrimoniale pe care blonda o prezenta si a inceput deja sa sarbatoreasca noua reusita. In timp ce Bianca Dragusanu ramane, momentan, intr-un concediu cu sfarsit nestabilit, Andreea Mantea numara zilele pana cand se va indrepta spre noul loc de munca.

In tot acest timp, Andreea Mantea sarbatoreste alaturi de David, fiul ei si al lui Cristi Mitrea. Vedeta s-a pozat la masa alaturi de micutul ei, cei doi cinand intr-o locatie cu adevarat superba.

„Bravo tie pentru felul in care l-ai crescut, esti o mamica deosebita, cu un baietel deosebit! Sa te bucuri toata viata de zambetul si dragostea lui!”, ” Un barbat adevarat ce nu te va dezamagi niciodata?”, „N-ai vrea totusi sa ai si un cavaler mai mare?!…(prieten cu cel mititel!)”, i-au transmis prietenii virtuali Andreei Mantea.

Andreea Mantea are experienta in emisiuni matrimoniale, astfel ca noul format nu va fi o problema pentru ea. Andreea Mantea este entuziasmata de faptul ca va fi, din nou, alaturi de telespectatori, astfel ca a tinut sa transmita si un mesaj pentru toti cei care vor sa o revada in fata micului ecran.

„De-a lungul carierei mele in televiziune, in 12 ani, am avut parte de multe proiecte extrem de frumoase si de multe provocari inedite care m-au ajutat sa fiu mai aproape de dumneavoastra, iar pe dumneavoastra alaturi de mine! Pentru asta vreau sa va multumesc din tot sufletul, pentru ca fara voi nu as fi ajuns pana aici! Ei bine, a venit momentul pentru o noua provocare! Este vorba de emisiunea “Te vreau langa mine”! Este un proiect pe care eu il indragesc foarte tare pentru ca ador proiectele in care este vorba de iubire! Va astept cu drag si de aceasta data sa fiti alaturi de mine, iar eu de dumneavoastra incercand sa rezolv cat mai multe probleme de suflet!”, este mesajul Andreei Mantea pentru fani.

Andreea Mantea va fi noua prezentatoare a emisiunii „Te vreau langa mine” , mai ales ca are experienta in emisiuni matrimoniale, bruneta fiind cea care a prezentat si showul „Mireasa pentru fiul meu” de la Antena 1.

