Lovitura data de Uniunea Europeana, Statelor Unite: NU va interzice echipamentele Huawei

Comisia Europeana va solicita saptamana viitoare tarilor UE sa colaboreze mai mult in privinta riscurilor de securitate cibernetica legate de retelele 5G, dar va ignora apelurile din SUA pentru interzicerea echipamentelor Huawei Technologies, relateaza Reuters preluat de mediafax. Vice-presedintele Comisiei Europene Andrus Ansip, reponsabil cu sectorul digital, isi va prezenta recomandarile, in acest sens, marti. Statele Unite au facut lobby in Europa pentru a bloca folosirea echipamentelor Huawei, invocand posibilitatea ca acestea sa fie folosite de guvernul chinez pentru spionaj. Huawei a respins categoric acuzatiile si la inceputul acestei luni a dat in judecata guvernul SUA. Ansip va recomanda tarilor UE sa ...