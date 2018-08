Lovitura de teatru: Ancheta PICCJ cu privire la interventia jandarmilor la miting incalca legea

Donald Trump schimba legislatia adoptata de Obama Donald Trump a prezentat marţi o propunere care lasă statelor din componenţa SUA decizia privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon şi înlocuieşte legislaţia privind mediul promovată de fostul preşedinte Barack Obama. Citește mai departe...

Modificare importanta pe lista capilor de serie de la US Open 2018: Ce pozitie a ajuns sa ocupe Serena Williams Organizatorii US Open au anuntat lista capilor de serie de la editia din acest an, luand totodata si o decizie neasteptata.

Igor Dodon, atac fara precedent la adresa unionistilor Preşedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a atacat din nou pe unionişti, pe care îi acuză de crearea unei "confuzii în mintea generaţiilor de tineri', fapt pentru care, în opinia sa, astăzi "foarte mulţi cetăţeni Citește mai departe...

Ministrul Justitiei anunta ca s-au depus patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pana acum au fost depuse patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene.

Microbuz rasturnat pe Autostrada Soarelui: 3 victime, trafic restrictionat Un microbuz in care se aflau opt persoane s-a rasturnat, marti seara, pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, dupa ce un pneu ar fi explodat. Citește mai departe...

Catrinel Menghia arata demențial in costum de baie! Posteriorul bombat a atras toate privirile Topmodelul Catrinel Menghia este recunoscută pentru frumusețea ei răpitoare, dar și pentru talentul actoricesc. Românca a pozat recent în costum de baie, iar fanii au putut observa ”piesa de rezistență”: un posterior perfect bombat! Catrinel Menghia arată super hot în costum de baie și și-a păstrat formele de vis care au consacrat-o, ba chiar arată […] The post Catrinel Menghia arată demențial în costum de baie! Posteriorul bombat a atras toate privirile appeared first on Cancan.ro.

Liga 1. Demisie de antrenor in campionatul nostru Startul dezastruos de sezon i-a fost fatal lui Daniel Opriţa (37 de ani). Aşa cum era de aşteptat, tânărul antrenor nu mai continuă pe banca lui FC Voluntari după umilinţa de la Sibiu, 0-4 cu Hermannstadt. Citește mai departe...

Statele Unite cer extradarea hackerului roman Guccifer Statele Unite ale Americii cer extrădarea hakerului român Lehel Marcel Lazăr, zis Guccifer, care a spart conturile de e-mail ale familiei Bush şi ale fostului secretar de stat Hillary Clinton, acesta fiind adus, marţi, la Curtea de Apel Alba Iulia. Citește mai departe...

Nicușor Stan se lanseaza in moda! Unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din România este pus pe fapte mari. După ce s-a impus în domeniul de wedding-planning și mai nou a luat cu asalt domeniul imobiliar, afaceristul intenționează să își lanseze propria colecție de haine.(CITEȘTE ȘI: “REGII DISTRACȚIILOR” AU FĂCUT RAVAGII: AU CERUT SĂ LE FIE ADUSE LA MASĂ 200 […] The post Nicușor Stan se lansează în modă! appeared first on Cancan.ro.