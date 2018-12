Lovitura de teatru. Decizie: guvernul britanic poate pune capat Brexit-ului

Romanii au ajuns pe primul loc in Uniunea Europeana. Din pacate, nu intr-un domeniu pozitiv. Potrivit datelor Eurostat, ...

Astazi, 4 decembrie 2018, incepand cu ora 13.00, in Foaierul Teatrului National Vasile Alecsandri din Iasi, managerul Op...

Simona Halep si Horia Tecau au participat, marti, la o conferinta de presa, in care s-a discutat despre participarea Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokio 2020.

Andreea Ibacka a devenit mămică pentru prima dată! Vestea că mica prințesă vine pe lume astăzi, 4 decembrie, a fost dată de Cabral. El a făcut public un selfie înainte ca soția lui să o aducă pe lume pe fetița lor. "Gata, e timpul", a scris Cabral pe pagina lui de Facebook.