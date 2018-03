Lovitura de teatru in economia locala. Delapidare de 5 milioane euro la o cunoscuta fabrica din Iasi. Au fost luate masuri radicale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Intorsatura de situatie in cazul celei mai cunoscute fabrici de textile din Iasi • Adunarea Generala a Actionarilor a inceput demersurile pentru tragerea la raspundere si acoperirea prejudiciului creat de unul dintre principalii actionari ai Iasitex SA, care a fost acuzat ca a blocat activitatea fabricii in mod intentionat • Mai mult, conducerea Iasitex a decis inclusiv sa suspende vanzarea terenurilor si cladirilor din Bulevardul Primaverii ce apartin fabricii din Iasi, iar odata cu aceasta s-a decis si suspendarea unei tranzactii bursiere prin care societatea ieseana a fost instrainata de bunuri in valoare de aproape 5 milioane euro Combinatiile facute in ultimele luni in cazul Iasitex SA i-a fortat pe sefii ...