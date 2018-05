Lovitura de teatru! Tudorel Toader a primit raspuns de la GRECO: Comunicatul aparut in presa NU exista

Tudorel Toader contrazice, pe bază de informaţii oficiale, informaţia apărută joi în presă cu privire la Grupul Statelor împotriva Corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO). GRECO ar fi transmis că România este obligată să se supună recomandărilor din raportului forului european, potrivit unui răspuns obținut de Realitatea TV și citat de Ziare.com.

Ministrul Justiţiei a solicitat GRECO o poziţie oficială şi răspunsul diferă de cel prezentat în presă. Ca urmare, Tudorel Toader solicită publicarea comunicatului.

"Astazi am solicitat la GRECO sa transmita si la MJ comunicatul oficial referitor la " obligativitatea" recomandarilor / din recentul raport, despre care se tot vorbeste in presa. Raspunsul primit - "Nu exista un comunicat oficial insa se pare ca a existat o corespondenta electronica la nivel de secretariat"! In aceste conditii, solicit oricarui detinator sa faca public un astfel de comunicat oficial!, scrie Tudorel Toader pe Facebook.

