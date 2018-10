Lovitura de teatru: Tudorel Toader ar fi fost chemat duminica seara la sediul PSD, pentru discutii despre OUG pe legile justitiei

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat duminică seara că ministrul Justiției, Tudorel Toader, se află la sediul partidului pentru a efectua modificări la OUG pe legile justiției.

"La ora asta Tudorel este la sediul PSD. Se pare că se aduc modificări la OUG, cerute de liderii Coaliției. Ei prezintă noua OUG, care va fi propusă maine la ora 9 în ședința de Guvern. E așteptat acolo de mai mulți membri de partid", a declarat Cătălin Rădulescu pentru B1 TV.

CITEȘTE ȘI: NU mai consumaţi aceste legume crude! Sunt TOXICE

"O ordonanţă de genul ăsta ar fi o bătaie de joc faţă de munca pe care am depus-o noi toţi colegii timp de 3 ani ca să modificăm ce era de modificat", a afirmat Cătălin Rădulescu în emisiunea "Controverse" de pe B1TV.

Nemulţumirea acestuia vine din faptul că Tudorel Toader a făcut proiectul de OUG fără consultarea parlamentarilor care au lucrat la modificarea legilor justiţiei, ceea ce a permis să apară anumite schimbări ce nu sunt acceptate de parlamentarii PSD.

"Sunt trei întrebări. Cu cine s-a sfătuit domnul ministru pentru că nu s-a sfătuit cu niciunul dintre cei care am lucrat trei ani la aceste legi ale justiţiei? (...) Dacă are acordul coaliţiei pentru că dacă nu îl are iese dintr-o cutumă şi e destul de grav. Dânsul trebuie să înţeleagă că prin modificare cu detaşările se încalcă decizia CCR", a arătat Rădulescu.

CITEȘTE ȘI: Porți bijuterii de aur zilnic? Avertismentul Comisiei Europene asupra PERICOLULUI ascuns din acest metal .