LOVITURA: Despagubiri de mii de euro, platite de Dedeman unui client mutilat in timp ce astepta la casa de marcat

Dedeman Valea Lupului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un barbat din Iasi a castigat in instanta procesul cu un cunoscut magazin de bricolaj, in urma unui accident grav petrecut in timp ce acesta astepta la casa de marcat • Dupa ani de zile de procese in salile de judecata, instanta a decis ca barbatul va primi despagubiri in valoare de 6.000 de euro de la Dedeman, desi acesta a solicitat initial o suma de aproape 50.000 euro din partea firmei • Barbatul a fost taiat la picior de o coala de tabla manipulata de un alt client al magazinului care se indrepta spre casa de marcat La finalul lunii noiembrie s-a finalizat procesul in urma caruia un iesean, care a fost mutilat in timp ce astepta la casa de marcat a cunoscutului magazin de ...