Lovitura devastatoare in lumea interlopa a Iasului! Omul in care clanul Corduneanu si-a pus baza a fost arestat!

Lovitura devastatoare in lumea interlopa a Iasului. Omul de baza al Clanului Corduneanu a fost arestat pentru 30 de zile. Petrovici Claudiu, care este considerat de foarte multa lume mana dreapta a Cordunenilor, a primit astazi mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta a fost dusa in fata instantei fiind acuzat de tentativa de distrugere prin incendiere. Claudiu Petrovici in varsta de 42 de ani este acuzat ca aruncat cu sticle incendiare in casa fratilor Tanase. In cursul zilei de ieri, politistii ieseni, impreuna cu o echipa de mascati din Cadrul Serviciului de Actiuni Speciale (SAS) Iasi, au descins in mai multe locuri, printre care si casa lui Petrovici Claudiu. Actiunea politistilor ...