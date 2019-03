Lovitura DEVASTATOARE pentru Laura Codruta Kovesi! Sorin Serb: "A mintit repetat in legatura cu protocoalele incheiate cu serviciile secrete si cu alte agentii ale statului"

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, Laura Codruta Kovesi primeste o noua lovitura devastatoare, de aceasta data din partea lui Sorin Serb, care vorbeste despre nivelul coruptiei din Romania, facand referire la situatia fostei sefe a DNA. "Niste bulgari de bine au deschis o pagina de socializare dedicata Laurei Codruta Kövesi. Ei vor, in primul rand, sa se scuze astfel pentru votul dat impotriva ei de catre reprezentanti Bulgariei pe 26 februarie, in cadrul comisiei COREPER, una dintre etapele preliminare a competitiei pentru fotoliul de Procuror Sef al Parchetului european. „Va rugam sa acceptati scuzele noastre sincere pentru actiunile lor,” spun initiatorii grupului, „ne ...