Lovitura dura incasata de strainul care a donat o bucata de ficat unei necunoscute! Ce au decis consilierii orasului in care tanarul locuieste

Romeo Kulcsar a donat din proprie initiativa o bucata de ficat pentru o tanara pe care nu o cunostea. Gestul lui a induiosat multa lume, mai ales ca a facut asta fara sa ceara nimic in schimb. Entuziasmati la acel moment, cativa consilieri din Tasnad s-au gandit sa ii ofere titlul de "Cetatean de Onoare" al orasului, insa majoritatea consilierilor s-a opus.

Noua consilieri au votat impotriva initiativei ca Romeo sa primeasca titlul de "Cetatean de Onoare" al orasului Tasnad. Acestia au sustinut ca tanarului ii ajunge o diploma prin care sa se arate respectul fata de el, diploma pe care nici nu o va primi intr-o festivitate oficiala, ci la gramada cu alte persoane, potrivit obiectiv-sm.ro.

"Nu am urmarit nici un scop cand m-am gandit sa donez ficat, nici nu am asteptat vreo rasplata in urma acestui gest… Nu ma afecteaza decizia celor noua consilieri care, din cate am observat, is niste oameni care, daca ei nu au nimic de castigat, nici altul sa nu aiba… iar despre primarul Grieb Csaba Francisc am inceput cu 'domnule', dar mi-am dat seama in urmatoarele cinci minute ca am gresit formula de adresare. Distinctia de 'cetatean de onoare' ma scutea de anumite taxe si asta i-a afectat pe unii consilieri, numele 'cetatean de onoare' era mai frumos decat toate beneficiile care le aveam. Le multumesc celor sase consilieri care au votat pentru, in special doamnei Mustea Andaluzia, care si-a dedicat timpul pentru a propune in sedinta distinctia mea! Parerea mea este ca cei noua consilieri mereu vor fi impotriva lucrurilor pozitive din orasul Tasnad!”, a afirmat tanarul, cu amaraciune, pe Facebook.



