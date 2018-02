Lovitura dura pentru ANGAJATII care isi vor lua astfel de CONCEDIU in 2018. S-a SCHIMBAT LEGEA!

Desi nu ar fi de dorit, daca, totusi, veti avea nevoie de concediu medical pe parcursul anului 2018, trebuie sa stiti ca au fost facute cateva modificari de legislatie, in acest domeniu. Iata care sunt acestea!

Certificatul de concediu medical, obtinut online

Asiguratii care vor sa beneficieze de concediu medical si de indemnizatia aferenta pot obtine de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005. Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 19 decembrie 2017 si se aplica deja cu privire la aceasta chestiune. „Medicii prevazuti la alin. (1) – n.r. medicii curanti - pot completa certificatele de concediu medical atat pe suport de hartie, cat si electronic si le pot transmite pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, angajatorilor/persoanelor in drept, dupa caz”, se arata in ordonanta. Prin urmare, hartia de concediu medical va putea fi primita si pe mail de catre pacient, doar daca medicul are semnatura electronic.

Asigurari facultative pentru concedii medicale

In prezent, exista posibilitatea ca orice persoana interesata sa-si faca o asigurare facultativa pentru concedii si indemnizatii medicale la stat, in baza unui contract. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 19 decembrie 2017, potrivit avocatnet.ro.

„Se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (...) persoanele fizice, altele decat cele prevazute la alin. (1) (adica in afara de angajati si de cei care sunt someri cu acte in regula - n.red.), pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate”, scrie in ordonanta.

Modelul unui astfel de contract de asigurare facultativa nu e inca stabilit, fiind nevoie de norme suplimentare pentru asta, dar in ordonanta scrie ca acesta va fi titlu executoriu. Prin urmare, cand creanta bugetara va fi scadenta, beneficiarul va putea fi executat silit daca nu plateste. Contributia este de 1% din venitul lunar ales inscris in contractul de asigurare, mai explica avocatnet.ro.

