Lovitura dura pentru Iohannis. CCR a decis: Sectia pentru magistrati este CONSTITUTIONALA

ccr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca Sectia de investigare a magistratilor este constitutionala. CCR a discutat sesizarea PNL si USR privind legea de aprobare a OUG referitoare la operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor. In decembrie 2018, PNL si USR au sesizat CCR in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor. "Avem motive atat cu privire la modul in care a fost adoptata aceasta OUG, precum si modalitatea exacta in care au fost formulate textele normative din cuprinsul OUG. Am solicitat CCR sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu un numar de patru intrebari preliminarii ...