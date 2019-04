Lovitura DURA pentru Klaus Iohannis: Justitia NU fi obiectul unui referendum

Augustin Zegrean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va adresa Parlamentului o noua consultare, pentru a fi largita aria de cuprindere a referendumului ce va avea loc pe 26 mai. Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, a declarat, pentru B1.ro, ca Justitia nu poate face obiectul referendumului. In plus, orice intrebare ar pune presedintele, daca referendumul trece, trebuie modificata Constitutia. Lia Olguta Vasilescu lanseaza o intrebare pentru referendum: Cate case trebuie sa furi ca sa ajungi presedinte ”Cand a informat Parlamentul ca vrea sa consulte poporul prin referendumul, a spus niste domenii in care vrea sa consulte poporul. Acum vrea sa extinda aceste domenii in care ...