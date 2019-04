Lovitura dura pentru o firma spaniola. Ministrul Transporturilor le-a reziliat contractul

razvan cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Razva Cuc a facut o inspectie pe un santier din Giurgiu, pentru a verifica starea lucrarilor. Cum pe santier nu se desfasurau lucrarile asa cum ar fi trebuit, Razvan Cuc s-a aratat foarte revolat. In alta ordine de idei, lucrarile de pe centura Mihailesti din judetul Giurgiu, ar fi trebuit sa fie gata de un an de zile. Ministrul Transporturilor, Razva Cuc a rupt contractul cu cei care au fost angajati. A picat motiunea de cenzura impotriva lui Razvan Cuc Licitatia a fost data unui constructor spaniol, in urma cu trei ani de zile. Este vorba de un contract in valoare de sapte milioane de euro. ”Decizia cred ca este una simpla, domnule director, (a rupt contractul), eu ...