Lovitura dura pentru omul lui Kovesi. Lazar, obligat sa publice dosarul ''Sufrageria lui Oprea''

augustin lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Augustin Lazar, obligat sa publice dosarul ”Sufrageria lui Oprea”. Decizie-surpriza a Curtii de Apel Bucuresti. Instanta il obliga pe Augustin Lazar sa publice informatiile din dosarul ”sufrageria lui Oprea”. In acest dosar au fost audiati toti cei care au participat la intalnirea dinaintea alegerilor prezidentiale din 2009. Dosarul s-a clasat, iar Lazar refuza sa faca aceasta clasare si nu doreste sa o transimita mai departe. Augustin Lazar va fi audiat! Explicatii in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa ”In fapt am emis o solicitare in baza legii 544, in 2017, Parchetului General, sa ne comunice o copie a ordonantei clasarii dosarului. In ghidul CSM privind re ...