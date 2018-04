Lovitura dura pentru romani! Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu „Te-ai pensionat, la revedere! Poti sa te duci…”

Lia Olguta Vasilescu

Lovitura dura pentru romani! Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dezvaluit ca se gandeste la masuri care sa-i vizeze pe cei care s-au pensionat, dar care au si salariu de la stat.

Ministrul Muncii a afirmat ca se gandeste la masuri pentru blocarea cumulului pensiei cu salariul, pe care il considera incorect.Astfel, spune, ministrul, cei care s-au pensionat sa se bucure de pensie, iar daca isi mai doresc un job sa se reorienteze, eventual, catre mediul privat.„Lucrul acesta va trebu sa se incheie: sa cumulezi salariul de la stat cu pensia de la stat. Pentru ca, este clar, e un principiu incorect. Te-ai pensionat, la revedere! Poti sa te duci in privat, eventual. Cu siguranta, vom lucra si la aceasta decizie”, a declarat ministrul Muncii.

Preiczarea vine dupa ce Guvernul a adoptat o ordonanta care modifica modul de calcul al pensiilor speciale si care se va aplica incepand cu 15 septembrie.

Mihai Tudose a declarase ca, incepand cu 2018 – 2019, varsta de pensionare ar putea creste „cu un an, doi”.

„Legislatia europeana este una, fiecare tara isi dimensioneaza fenomenul in functia de varsta, speranta medie de viata din tara respectiva. Cand vom ajunge si noi cu speranta de viata la peste 80 de ani, stam si noi de vorba despre acest lucru. Deocamdata, o sa mai creasca cu un an-doi, probabil incepand cu peste un an, peste doi ani”, a spus seful Executivului.

Olguta Vasilescu: Regulamentul de sporuri in sanatate trebuie revizuit. Legea salarizarii nu se modifica

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite ca, din punctul sau de vedere, regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit, declarand ca spera ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare.

„Din punctul meu de vedere, Regulamentul de sporuri in Sanatate trebuie revizuit. Nu este normal ca un doctor de la Fundeni sa aiba un venit mai mic decat un doctor de la Bailesti, doar pentru ca acolo s-au acordat sporuri mai mari, dupa cum nu e normal ca secretara sa aiba, in continuare, sporuri mai mari decat medicul. Asta se intampla, din pacate, in continuare, in foarte multe spitale.

Nu este necesara amendarea Legii salarizarii, ci a Regulamentului de sporuri, unde speram ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare si nu sa urmareasca doar interesul categoriilor de personal pe care le reprezinta si sa ramanem in situatia in care venitul unui muncitor fara studii superioare depaseste, uneori cu 100%, venitul unui profesor, de exemplu, iar in alte cazuri scade de la 1500 la 1300 venitul unuia care chiar interfereaza cu pacientul. Asta pentru ca ne dorim o lege asezata pe principii corecte, chiar daca cei vizati direct ar vrea sa fie asa, dar sa nu li se aplice lor”, a scris Lia Olguta Vasilescu, pe Facebook.

Ministrul Muncii arata ca s-a lucrat la o “lege cadru” a salarizarii in minister, insa, pentru cazurile exceptionale cum ar fi sanatatea, unde „ingrijitoarea lucreaza printre bolnavi si are o meserie, in mod evident, mai riscanta, dar al carei risc nu il pot aprecia cei care elaboreaza o lege cadru, ci doar specialistii din institutii cu atributii”, s-a luat decizia ca ministerele de resort, in acest caz Ministerul Sanatatii, sa elaboreze un “Regulament de sporuri”. Lia Olguta Vasilescu transmite ca nu au cum sa decida cei din Ministerul Muncii sau Parlamentul Romaniei ce specializare e mai importanta si merita mai multe sporuri.

„Am asteptat inca din luna septembrie a anului trecut Regulamentul de sporuri, dar nu se putea ajunge la nicio solutie cu sindicatele. Cand se negocia cu reprezentantii medicilor, ei solicitau sporuri mai mari pentru medici si raportate la noul salariu, cand se discuta cu cei care reprezinta personalul TESA, acestia cereau sporuri mai mari pentru aceasta categorie si mai mici pentru medici, motivand ca “oricum, le-au crescut salariile”.

Discutiile au fost purtate pana in ultima saptamana din martie, fara a se ajunge la vreun compromis in privinta Anexei 10, care a fost solicitata de sindicate, pentru ca, apoi, tot sindicatele sa ceara eliminarea ei, iar azi, sa ne transmita ca o vor din nou. Ca la romani! Pentru ca exista riscul de a nu se mai putea plati deloc salariile in aprilie, in absenta unui Regulament de sporuri si in conditiile in care mai era doar o saptamana pentru calcularea noilor salarii, Guvernul si-a asumat sa adopte Regulamentul de sporuri in ultima forma discutata cu sindicatele, adica fara Anexa 10”, scrie ministrul, pe Facebook.

Lia Olguta Vasilescu remarca faptul ca, chiar si in situatia in care regulamentul de sporuri nu a iesit in cea mai fericita varianta, 80% dintre spitale nu inregistreaza scaderi de venituri la niciun salariat, ci cresteri masive la medici si asistente.

„Am vazut cererea medicilor de a nu se face diferente intre cei din echipa medicala. Din pacate, bugetul nu isi permite cresteri mai mari, astfel incat toti bugetarii sa fie trecuti automat, de acum, la grila din 2022, asa cum s-a facut in cazul medicilor si asistentelor. In acelasi timp, biologul din Sanatate, spre exemplu, nu poate fi platit mai mult decat cel din Invatamant, pentru ca au aceleasi studii. Ce ii poate diferentia este sporul din Sanatate. (…) Ca sa concluzionez, regulamentul de sporuri trebuie revizuit, legea salarizarii nu se modifica! Daca legea va fi abrogata, asa cum promite Orbán ca va face in prima zi de preluare a guvernarii, cei care vor plange dupa ea vor fi mai multi decat cei care o contesta acum!”, arata ministrul.

