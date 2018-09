Lovitura dura pentru Romania. Guvernul Dancila se roaga umili la Comisia Europeana

Romania urmeaza sa incaseze o amenda uriasa de la Comisia Europeana, motiv pentru care reprezentantii Guvernului au ajuns sa se roage, umili, pentru o pasuire.

Romania a fost data in judecata de CE pe o procedura de infrigement care vizeaza legea pentru combaterea spalarii banilor. Cum organismul a casigat, au urmat rugaminti ale guvernului condus de Viorica Dancila pentru o amanarea a procedurilor pana in luna octombrie a acestui an, scrie capital.ro.

Scrisoarea poarta semnatura agentului guvernamental al Romaniei la Curtea de Justitie a UE, Radu Cantar, subsecretar de stat in MAE. Misiva in limba romana, din data de 23 august 2018, are ca destinatari doi importanti oficiali din CE: comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova (din Cehia), si secretarul general al Comisiei Europene, Martis Selmayr (din Belgia), care au in grija un dosar foarte sensibil pentru Romania, Mecanismul pentru Cooperare si Verificare pe Justitie (MCV).

Legea pe care Romania nu a adoptat-o, inca, in Parlament ar trebui sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, care trebuia transpusa in legislatia nationala de mai bine de un an. Acum, in scrisoare, Cantar le promite europenilor ca autoritatile romane nu vor lua masuri care vor aduce atingtere obiectivelor acestei directive UE, in perioada aceasta, in care Romania nu are in vigoare legea de combatere a spalarii banilor.

„Autoritatile romane doresc sa asigure Comisia ca au in vedere obligatia de a nu aduce atingere obiectivelor directivei prin masurile pe care acestea le iau pana la intrarea in vigoare a cadrului normativ pentru transpunerea Directivei 2015/849/UE. Fata de aceste noi elemente invederate, autoritatile romane doresc sa adreseze Comisiei rugamintea de a le acorda ragazul de timp pana la jumatatea lunii octombrie a.c. pentru a adopta si publica in Monitorul Oficial al Romaniei proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative”, scrie Radu Cantar catre Bruxelles.

Problema este ca proiectul de lege trebuia sa fie in vigoare in Romania cel tarziu pana pe 26 iunie 2017 si iata ca in august 2018 Guvernul Romaniei mai cerea un ragaz de la CE.

