Lovitura dura pentru romanii care lucreaza in strainatate! Noi conditii impuse de statul roman

Lista conditiilor ce trebuie indeplinite de firmele care ii ajuta pe romani sa semneze contracte de munca cu angajatorii straini este acum putin mai lunga, odata cu ultimele modificari legislative in materie. Agenti de plasare a fortei de munca nu pot fi decat firmele inregistrate cu acest obiect de activitate, iar nu si persoanele fizice, iar legea contine acum o prevedere expresa ce interzice taxarea romanilor pe care-i ajuta sa se angajeze. Agentul de plasare a fortei de munca este, potrivit formei actuale a Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, o firma infiintata in condi ...