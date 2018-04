Lovitura dura pentru romanii din strainatate. Ce li se pregateste in Romania

Romanii care muncesc in strainatate sunt revoltati de un proiect care se refera la banii castigati de ei cu greu departe de tara.

Vor fi obligati sa justifice cu documente toate sumele de bani trimise in tara, daca acestea depasescu 1.000 de euro. Proiectul a fost initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, un organism care tine de Guvern si este compus din reprezentanti ai mai multor ministere, inclusiv Ministerul de Finante.

Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a afirmat ca nu trebuie ca Romania sa se grabeasca si sa transpuna prevederea europeana referitoare la aceste venituri.

"Nu spune nimeni ca nu trebuie sa transpui, dar trebuie sa vedem daca toate celelalte state membre ale Uniunii Europene au transpus respectiva prevedere europeana. Sunt state europene care prefera sa nu transpuna dintr-un anumit motiv benefic pentru economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeana de Justitie", a spus Teodorovici.

Citeste si: Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara, potrivit noului Cod Fiscal.

De asemenea, cei care pleaca din tara pentru mai mult de sase luni, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie amendati, de la 1 ianuarie 2018, daca nu notifica Fiscul in prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea si depunerea unui chestionar de rezidenta fiscala.

“Confirm faptul ca persoanele cu rezidenta fiscala in Romania, cu domiciliul in tara, sunt obligate la plata acestei contributii calculata prin procentul de 5.5% din valoarea salariului minim pe economie, chiar daca se afla in strainatate.

Contributia este de circa 67 de lei/luna, corespunzator sumei de 792 de lei pentru un salariu minim pe economie din 2016 de 1200 de lei”, a declarat consultantul financiar Adrian Benta.

Potrivit noului Cod Fiscal, persoanele fizice ce nu realizeaza venituri si nici nu sunt scutite de plata contributiei de sanatate prin efectul legii vor fi obligate sa plateasca contributii la asigurarile de sanatate.

„Articolele 180-182 din noul Cod Fiscal impun plata unei contributii la asigurarile de sanatate de catre persoanele fizice ce nu realizeaza venituri si nici nu sunt scutite de plata contributiei de sanatate prin efectul legii. Este vorba de minorii sau doamnele insarcinate care nu au venituri.

In acest sens, cetatenii romani care isi pastreaza rezidenta fiscala in tara sunt in sfera contributiei la aceasta asigurare de sanatate.

In esenta, legea nu se adreseaza numai acestor categorii de persoane ci si altor persoane, cum ar fi cele neasigurate, dar care incaseaza venituri la negru, agricultorilor care nu indeplinesc conditia de a fi impozitati prin transe de venit sau persoanelor casnice ce nu sunt coasigurate”, a mai spus Adrian Benta.

Guvernul a adoptat OUG privind Codul Fiscal care va prevedea transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%.

Sanctionarea celor care pleaca la munca in strainatate si care nu depun la timp chestionarul de rezidenta fiscal, dar si identificarea de noi solutii pentru suspendarea executarii silite in anumite situatii, sunt cateva din prevederile noii ordonante 30, ce modifica Codul de procedura fiscala.

“Principalii contravenienti sunt romanii care lucreaza in strainatate si care nu si-au anuntat plecarea la Fisc.

Care este valoarea taxei

Astfel, un cetatean roman ce paraseste teritoriul tarii pentru o perioada mai mare de 183 de zile trebuie sa detina chestionarul de rezidenta fiscala. Acesta se depune cu minim 30 de zile inaintea plecarii din Romania.

Prevederea a fost reglementata de la 1 ianuarie 2016 prin noul Cod fiscal. Ordonanta recent publicata introduce amenzi pentru cei ce nu respecta aceasta procedura.

Amenda este intre 50 de lei -100 de lei, nu este o suma mare, insa gestul in sine este unul neagreabil atata timp cat nimeni nu a facut vreo informare publica cu privire la obligatia acestor cetateni.”, a declarat consultantul fiscal Adrian Benta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.