Lovitura dura pentru soferii din Iasi. Primaria le-a pregatit o surpriza de proportii chiar in centrul orasului! Schimbare radicala!

• In perioada urmatoare, in zona centrala a Iasului va avea loc o transformare radicala • Toti soferii care circulau zi de zi pe aceasta ruta vor fi nevoiti sa se gandeasca de doua ori inainte sa intre in aceasta zona • Primaria le pregateste o surpriza uriasa participantilor la trafic, obligandu-i sa caute noi rute alternative • Decizia a venit surprinzator si face parte dintr-un plan mai amplu al sefilor din primarie Decizie radicala luata tocmai din cea mai importanta cladire din municipiul Iasi. Masura va intra in vigoare in cel mai scurt timp si va da planurile peste cap a mii de soferi care alegeau zi de zi aceasta ruta. Zilele trecute, municipalitatea a primit aviz din partea Politiei Rutiere pentru im ...