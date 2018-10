Lovitura dura pentru toate bancile din Romania! Toti tinerii vor fi afectati de aceasta decizie

banci romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toti tinerii romani cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parintii depun minimum 1.200 de lei intr-un an, statul sa acorde o prima de 600 de lei, conform planului pregatit la nivel guvernamental si prezentat acum de Profit.ro. Veniturile din dobanda, de 3% pe an, si din prima vor fi scutite de impozit. Banii vor putea fi retrasi atunci cand copilul implineste varsta de 18 ani sau inainte de termen in cazul unor probleme grave de sanatate ori a decesului minorului. Solutii gratuite, oferite de specialisti iesenilor care au probleme cu bancile - FOTO Pentru copii instiututionalizati, statul va fi cel care va asigura depunerea minima ...