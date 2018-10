Lovitura dura pentru zeci de mii de pensioanari! Au fost taiati de pe liste

pensionari 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa produse alimentare, in pachetele de la Uniunea Europeana vor fi incluse si produse de igiena si de curatenie. Doar un sfert din totalul persoanelor care au primit anul trecut pachete cu alimente de la Uniunea Europeana vor avea dreptul la acest ajutor in 2018, au anuntat reprezentantii Prefecturii Salaj, miercuri, 17 octombrie, in cadrul sedintei lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. Din ce motive media pensiei speciale este de 23 de ori mai mare decat pensia medie obisnuita? Astfel, daca in 2017, in lista beneficiarilor au fost cuprinsi 60.000 de salajeni defavorizati, anul acesta, pachetele cu alimente si produse de igiena vor ajunge la doar ...