Lovitura financiara pentru orasul Iasi: Planul secret prin care un grup de afaceristi vor sa plece cu 100 milioane de lei dintr-o cunoscuta companie ieseana

• Grupul de afaceristi care a stat in spatele devalizarii Technosteel LBR pregateste inca o lovitura de proportii in economia Iasului • La Tribunalul Iasi a fost depus un plan de reorganizare a fabricii din Zona Industriala care nu urmareste nici pe departe reluarea activitatii de productie, ci vanzarea tuturor bunurilor companiei, inclusiv terenuri, cladiri si instalatii tehnice in valoare de peste o suta de milioane de lei • Un grup de mici creditori s-au asociat pentru reorganizarea fabricii iesene si se lupta cu patronii societatii care incearca sa scurga absolut tot din patrimoniul SC Technosteel LBR Grupul de afaceristi care a stat in spatele devalizarii Technosteel LBR face o seri ...