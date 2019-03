Lovitura grea pentru toți șoferii: DISPARE polița RCA pe o singura luna

Introducerea poliţelor RCA pe o lună a fost o eroare, pentru că reînnoirea nu se face automat şi în acest fel s-a ajuns la o scădere a gradului de acoperire cu RCA, a declarat, sâmbătă, la Antena 3, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Citește și: Sondaj CURS: Se conturează un duel clar în turul II al alegerilor prezidenţiale



"Din ce ştiu anul trecut, de exemplu, tarifele în piaţă, reale, plătite de oameni, erau mai mici decât tarifele acestea maximale, care existau anul trecut. Paşi s-au făcut şi piaţa arată mult mai bine pe RCA decât arăta în trecut. Acum ne obligă oricum Uniunea Europeană să facem câteva schimbări şi atunci am spus că este o ocazie bună să corectăm ceea ce ne-a scăpat acum doi - trei ani când am schimbat legea. Şi o eroare cred că a fost faptul că am introdus poliţele de o lună....Uneori e tentant să faci o poliţă pe o lună, plăteşti ceva mai puţin pentru luna aia, dar reînnoirea poliţelor nu e automată şi în felul acesta scade gradul de acoperire cu RCA", a afirmat Bogdan Chiriţoiu.



El a explicat că gradul de acoperire cu RCA are impact asupra preţului poliţelor. Astfel, accidentele generează nişte pierderi şi pentru ca poliţa RCA să fie cât mai mică este nevoie să coste cât mai puţin reparaţiile şi să împărţim costurile la câţi mai mulţi oameni. În cazul în care scade numărul clienţilor care plătesc RCA, costul reparaţiilor se împarte la mai puţini şi deci poliţa va fi mai scumpă.



Potrivit sursei citate, propunerile de modificări au fost înaintate Autorităţii de Supraveghere Financiară.



Şeful Consiliului Concurenţei a adăugat că instituţia pe care o conduce a demarat o anchetă pe piaţa service-urilor în urmă cu un an, iar aceasta va fi finalizată peste câteva luni.