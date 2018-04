Lovitura GREA pentru Viorica Dancila, din Parlament: scandalul de la Pitești ia amploare

Premierul Viorica Dăncilă a fost la Pitești, acolo unde a participat la Festivalul Lalelelor. Mai mulți copii au fost aduși la defilare în fața premierului, iar situația a fost una care a stârnit revoltă pe rețelele de socializare, dar și în rândul opoziției. Deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, anunță că va iniția o lege care să pedepsească aspru folosirea copiilor în activități cu vădit caracter politic.

”Cazul fetiței obligate de dascăli sa facă tumbe pentru placerea si PR-ul doamnei Viorica Dăncilă, precum și elevii smulși de la ore pentru garnisirea pozelor oficiale cu putin viitor luminos in maniera nord-coreeana - aceste lucruri nu pot fi lăsate la nivelul indignării de Facebook (foarte legitima, de altfel), ci ne obligă să căutăm si soluții de prevenire si sancționare. Dacă Legea educației naționale permite profesorilor să oblige copiii să stea în cap în fața unor politicieni - ea trebuie schimbată rapid! Au fost informați părinții despre utilizarea copiilor lor in parade comunistoide? Si-au dat ei un acord scris pentru asta? Unde se termina "interzicerea politicii in scoli" si de unde intra in scena servilismul, oportunismul, iresponsabilitatea, parazitarea politica a structurilor educaționale?

Devin absolut necesare, in context, o dezbatere si o inițiativă legislativă (explicita si funcțională) prin care implicarea copiilor - de către profesori, in contextul sistemului de învățământ - in astfel de activități publice care urmăresc un beneficiu politic implicit sau direct, si care ii pot supune unor tratamente umilitoare, să fie interzisă și sancționată prin lege”, arată Ovidiu Raețchi, pe pagina personală de Facebook.