Lovitura imensa pentru Laura Codruta Kovesi! Un cunoscut procuror revine in DNA

Consiliul Superior al Magistraturii a decis incetarea suspendarii pentru procurorul Mihaela Iorga Moraru si revenirea acesteia pe functia anterioara detinuta in DNA. Intre Mihaela Iorga Moraru si Laura Codruta Kovesi a fost un razboi pe viata si pe moarte, care s-a lasat inclusiv cu dezvaluiri publice despre activitatea de procuror ale celor doua. Breaking news! Procurorii Onea si Bucica au fost trimisi in judecata! Totul are legatura cu Mihaiela Iorga Moraru Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Bucica Laura, procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, si Onea Lucian Gabriel, procuror la DirectiaNationala Ant ...