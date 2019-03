Lovitura in Parlament pentru Iohannis: Cererea de reexaminare i-a fost respinsa

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisiile parlamentare de buget-finante au respins, astazi, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis la proiectul legii bugetului de stat pe 2019. S-au inregistrat 23 de voturi ''pentru'' si 13 ''impotriva''. Astfel, proiectul de buget a fost aprobat in forma initiala, nefiind admisa nicio modificare fata de varianta trimisa initial la promulgare. Dezbaterile in comisii au durat mai putin de o ora. Eugen Teodorovici: N-as putea sa intru in logica presedintelui. Totul e facut in bataie de joc Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat, la inceputul sedintei, ca ministerul respinge de la inceput toate amendamentele depuse la proiectul de buget. &qu ...