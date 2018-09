Lovitura marca Kovesi-Lazar: sefii Jandarmeriei, la Parchetul General

Augustin Lazar si Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In prim-plan a reaparut Augustin Lazar prin decizia de a-i audia pe sefii Jandarmeriei in calitate de suspecti. Sefa propusa de Tudorel Toader pentru decizia DNA, Adina Florea, este "pionul central" in planul lui Augustin Lazar. Acesta, odata cu propunerea venita din partea ministrului Justitiei, a si "creat" un dosar pe numele acestei propuneri iar acum, aceasta este chemata la Parchetul General pentru a fi audiata. Asistam oare la o reinstaurare a regimului Kovesi-Coldea-Lazar? Regim pe care l-am vazut "detinand" Romania. Se pare ca odata cu "detronarea" Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA a fost "starnit&qu ...