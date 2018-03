Lovitura naucitoare incasata de primarul Mihai Chirica. Viceprimarul Gabriel Harabagiu va fi dat afara din Palatul Roznovanu in cateva zile

Mihai Chirica si Gabriel Harabagiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un nou cutremur apare in politica ieseana • Decizia respectiva va schimba lucrurile in totalitate la varful Primariei municipiului Iasi • Primarul Mihai Chirica va ramane in scurt timp fara omul sau de incredere din Palatul Roznovanu • Actualul viceprimar al municipiului Iasi isi va pierde mandatul si va parasi biroul din primarie Politica ieseana se afla in fierbere. O decizie luata in urma cu cateva saptamani va intra in perioada imediat urmatoare in vigoare, totul fiind la indemana prefectului judetului Iasi. Organizatia judeteana a PSD Iasi a trimis recent catre conducerea Prefecturii documentele care au stat la baza excluderii din partid a viceprimarului ...