Lovitura pentru Laura Codruta Kovesi. Decizia a venit de la CSM

CSM a respins cererea depusa de Laura Codruta Kovesi de recunoastere a gradului profesional corespunzator PICCJ. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea cererii formulate de Laura Codruta Kovesi, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul teritorial Sibiu, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Serviciul indrumare si control, de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in decizia CSM. Kovesi a fost revocata din functia de procuror-sef al Directiei Nati ...