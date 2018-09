Lovitura pentru numarul 1 mondial! Simona Halep risca o amenda uriasa

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turneul de la Moscova se desfasoara chiar in saptamana dinaintea Turneului Campioanelor, dar Simona s-a hotarat sa participe la competitia de pe pamant rusesc. Hotararea ei a luat prin surprindere, dar are o baza intemeiata: risca o amenda consistenta din partea WTA, scrie Mediafax. "Mi-am castigat primul titlu acolo, la Moscova, in 2013, astfel ca turneul detine un loc special in inima mea. Astept cu nerabdare sa mai concurez in fata fanilor uimitori de acolo", a spus Halep, conform site-ului oficial al turneului. Dar, adevaratul motiv pentru care a cerut un wild card e ca sportivele din Top 10 sunt obligate sa participe in fiecare an la doua competitii de categoria Premier. Simona are doar ...